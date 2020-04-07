義大利104歲阿嬤札努索（Ada Zanusso）刷新紀錄，成為全球最年長新冠肺炎痊癒患者，值得注意的是，她同時也在20世紀初的西班牙流感中倖存，堪稱最強人瑞。

英國《太陽報》（The Sun）報導，在戰勝新冠病毒後，來自義大利北部的104歲人瑞札努索身體已經逐步恢復健康，她是目前全球年紀最長的新冠肺炎痊癒患者。

札努索居住在義北比耶拉（Biella）小鎮的一間安養中心，她在3月17日開始出現症狀，包括嘔吐、發燒以及呼吸急促，之後接受病毒檢測，證實感染了新冠肺炎。

同一時間，安養中心已經有20名住戶因新冠肺炎喪命。

Ada Zanusso fought against the deadly infection at her care home in Biella, northern Italy.https://t.co/PYCweJZ0N7 — Metro (@MetroUK) April 6, 2020

不過現在札努索已逐漸康復了，她不再臥病在床，能夠起身走動，頭腦也相當清楚。她的醫生瑪琪絲（Carla Furno Marchese）表示，札努索戰勝病魔讓他們相當雀躍，並且為所有遭受疫情苦難的人帶來希望。

值得注意的是，札努索不僅打敗新冠病毒，年幼時也在1918年至1920年間奪走全球上千萬人性命的西班牙流感中倖存，甚至熬過一次世界大戰及二次世界大戰。

在札努索之前，2名103歲阿嬤也從冠肺炎中康復，一位在大陸，另一位在伊朗。

(中時電子報)