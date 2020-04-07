新冠疫情擴散，目前全球確診人數已超過百萬人，解決醫療物資短缺，全面防控疫情成了現今各國政府共同面臨的問題。疫情有形與無形影響，讓市場對未來經濟前景感到悲觀，失業預期與消費縮手，美股道瓊由2萬9千多點，跌到1萬9千點附近，整整跌掉1萬點！為此Fed不僅緊急降息，更推出無上限QE，救市態度明確，而美國總統川普也推出2兆美元的經濟刺激法案以穩住美國經濟與就業情況。

慘淡的市況中，並非全面悲觀，受惠於全球居家防疫人數激增，在家工作的需求增加，視訊會議、遠距教學等應用讓視訊會議軟體公司Zoom的產品明顯受益，也推升其股價逆勢走高，從元月下旬的每股80美元左右大漲到3月下旬的160美元，足足大漲一倍。至於，大家耳熟能詳的網路視頻公司Netflix也在歐美居家防疫，對於影視娛樂需求激增下，營運前景樂觀，本波急跌後立即強彈，370元附近的股價，距離3月高點位置393美元已不到10%。

反而是營運實質受影響的企業，目前股價距離今年第一季的高點仍然遙遠，如航空與國防大廠-波音，先前才陷入737MAX危機，近日又遭遇航空業被疫情重擊，後續訂單情況不明，股價由今年2月上旬的349美元一路走跌，如今每股僅存120美元附近，走勢明顯偏弱。

誰的股價距離今年第一季高點愈近，甚至能越過該高點，即可初步研判誰在疫情帶來的生活變化中，該產業受益的程度相對較大！因此吸引了聰明資金進場卡位，然後推升股價。如由於居家防疫，出門購物不便，民眾上網採買生活物品，電商的富邦媒營運展望轉佳，不到一個月大漲逾3成，領先創下新高！反之，旅行社的雄獅營運受全球疫情衝擊，股價腰斬才見止穩跡象，顯見資金看淡後市。

誰能在防疫及疫情帶來的新變化中受益？有效率的市場資金早已提前行動。一些近期被發掘的宅經濟概念如圓展、圓剛等，以及隨全球疫情升溫，測溫槍IC的松翰、盛群、紘康等，股價也陸續挑戰今年首季高點，亦或突破前高。

掌握個股目前股價與今年第一季高點股價的相對關係，即有機會找出本波受益股，趕快拿手上的股票來比一比吧！

(本文作者為中華財經台分析師蔡正華)

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(中時電子報)