就在美國新冠疫情爆發之際，被指責為應對疫情毫無章法的美國總統川普卻公開在記者會上推薦藥物：一款長期被用作抗瘧疾藥物「羥氯喹」。不過，白宮的幕僚卻對川普此舉爆發激烈爭論，這場被外媒稱為白宮內部「史詩級的爭吵」由貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)與白宮傳染病學專家弗奇(Anthony Fauci)各自領銜並針鋒相對，最後是由副總統彭斯(Mike Pence)出面打圓場才結束。

美國網媒《Axios》引述4名熟悉情況消息人士的話稱，這場爭吵發生於美東時間周六下午13:30的白宮戰情室內，現場還包括副總統彭斯。會議上還包括多位政府官員，除了弗奇之外，還有新冠病毒應急協調專員柏克斯(Deborah Birx)與庫許納(Jared Kushner)，以及代理國土安全部長沃爾夫(Chad Wolf)和食品與藥品管理局局長哈恩(Stephen Hahn)。

另一方則坐著納瓦羅在內的多名白宮工作人員，他們被川普指定以《國防生產法》的規定來要求私營企業生產聯邦政府應對疫情的相關物資。

報導說，在會議快結束時，食品藥品管理局長哈恩開始討論起「羥氯喹」，這就是後來被川普指為可能是對抗新冠病毒疫情的「遊戲規則改變者」藥物。哈恩提供了有關該藥物的最新信息，以及他在不同試驗和實際使用的狀況。然後納瓦羅丟出一疊文件讓大家傳閱，並指稱這項藥物在國外的研究顯示有「明顯的治療效果」。一直對羥氯喹持懷疑態度的弗奇當場予以反駁，他認為目前有關羥氯喹對新冠病毒有效的研究不充份，而且也沒有對照組做為臨床實驗證明，因此需要更多的實驗數據才能證明它有效。

弗奇一番話當場惹火納瓦羅，消息人士說，納瓦羅「非常生氣」，指著桌上那一堆羥氯喹的研究報告反駁弗奇：「那是科學，不是傳聞！」

雙方的激烈爭吵後來延續到對中國大陸的旅行限制議題上（最早納瓦羅支持限制前往大陸旅行、弗奇反對設限，但是弗奇在川普宣布對大陸旅行設限後，弗奇曾表示讚揚），副總統彭斯見爭吵無法平息，開始出來打圓場，在場的人紛紛參與勸解，最後達成原則上的共識，亦即政府的立場是讓醫生與患者共同來決定是否使用這種藥物。隨後的記者會上， 川普就宣布了國家戰略儲備中有2900萬劑羥氯喹。

消息人士指出，白宮的會議上從未發過如此激烈的爭吵，彭斯的發言人則稱，不會對戰情室的討論發表任何評論。

報導說，防疫部門的官員都很謹慎地討論藥物問題，認為要有足夠的實證來證明其安全與效用。但是做為貿易官員的納瓦羅則對相信他看到的藥物報告，一些支持川普的電視主播如《福斯新聞》的尚恩．漢尼蒂(Sean Hannity)或川普好友朱利安尼(Rudy Giuliani)，更是毫不掩飾且無條件地表達對川普的支持。

(中時電子報)