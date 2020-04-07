國內口罩產量雖提升，民眾將從7天3片提升至14天9片。不過，部分民眾困惑為何不是每天一片？中心指揮官陳時中回應自己也很想考慮14天發14片，但目前希望大家可以好好感受一下到底夠不夠。陳時中5日親自示範「電鍋乾蒸口罩殺菌」，此舉引發網友熱烈討論，有人困惑被拿來蒸口罩的電鍋是否可以再拿來蒸食物？對此，長庚醫院腎臟科醫師顏宗海給答案說感覺「怪怪的」，他更建議出入醫院使用過的口罩，一定別再重複使。

陳時中於例行記者會上親自示範如何用電鍋乾蒸口罩殺菌，雖然發生意外小插曲，還被食藥署署長吳秀梅笑虧「沒有煮過飯」。陳時中呼籲民眾多利用家中電鍋，延長口罩使用壽命。中山醫學大學副教授賴全裕並指出，乾蒸後的口罩的細菌過濾效率仍維持99％以上。

根據三立新聞網報導，長庚醫院腎臟科醫師顏宗海認為，指揮中心的出發點應該是擔心口罩不夠用，無法每天更換新口罩之下的一種應急克難方式。他提醒，此法比較適用於出入一般公共場所使用的口罩；如果是出入醫院使用過的口罩，一定要直接丟掉，千萬別再重複使。

「蒸過口罩的電鍋能否再用來做菜？」顏宗海表示，電鍋蒸完可能有汙染物的口罩再拿去煮飯感覺「怪怪的」，所以他建議分開來使用兩個電鍋比較好，一個蒸口罩、一個做飯。

針對有部分民眾困惑，為何還是維持訂定14天9片的口罩預購方案？陳時中表示一大原因，是近期大量獲報路上隨處可見被棄置的口罩，且許多口罩看起來都未出現破損，「很多口罩沒有盡到利用價值就被換了一片新的，相當可惜。」陳時中呼籲，民眾可多利用電鍋乾蒸的方式，讓口罩得以重複利用，避免浪費。未來若14天9片的口罩政策仍不敷使用的話，也不排除考慮追加單次口罩販售的數量。

(中時電子報)