為確保防疫安全，警方在連續假期過後，隨即針對密閉式空間娛樂場所展開防疫宣導及聯合稽查臨檢。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

清明連假過後，台中市海派、金錢豹、紫爵等酒店業者陸續恢復營業，副市長陳子敬6日晚上率隊前往臨檢，逐一過濾居家檢疫及隔離名單。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府防疫加碼升級，宣示「強力稽查、柔性勸導」，促使多家大型娛樂業者自3月28日起停業一至兩周，全面展開消毒防疫工作，由於清明連假過後，海派、金錢豹、紫爵等酒店業者陸續恢復營業，副市長陳子敬6日晚上在大雨中率隊前往臨檢，逐一過濾居家檢疫及隔離名單，預防違規對象趴趴走，也提醒消費者保持社交距離，降低疫情風險。

清明連假民眾南來北往互動頻繁，且部分觀光景點人潮擁擠，市府為確保防疫安全，假期過後隨即針對密閉式空間之娛樂場所展開防疫宣導及聯合稽查臨檢，並柔性勸導業者應負起社會責任，配合政府做好防疫措施，讓防疫工作做到滴水不漏。

陳子敬率領經發、衛生、民政、警察等局處，前往多家知名酒店展開防疫宣導與稽查，要求業者須落實服務人員戴口罩、量額溫、消毒雙手等措施，消費者須做好自主健康管理

，並保持社交距離，預防居家隔離或檢疫對象趴趴走。

警察局表示，市府針對不同娛樂場所聯合臨檢，業者與民眾配合態度良好，疫情期間，將持續與經發、衛生、民政等主要防疫單位，針對舞廳、酒店和KTV等大型娛樂場所聯合稽查臨檢，宣導衛教觀念，保障市民健康安全。

新冠狀肺炎疫情持續升溫，為防範居家隔離 居家檢疫對象違反規定前往密閉公共場所，加大稽查力度，展現防疫決心，市府宣示會持續結合經發、衛生、民政及警察等主要防疫單位，針對舞廳、酒店和KTV等大型娛樂場所持續執行聯合稽查臨檢，宣導業者防疫與衛教觀念，以防堵疫情破口。

(中時 )