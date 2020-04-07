紐約疫情本週高峰 華裔醫：如在著火房中救人

新冠肺炎來勢洶洶，從亞洲到歐美。據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球累計確診病例也已超過130萬人，美國新冠肺炎累計確診人數增加至347003人，死亡數已經達到10335人，成為繼義大利和西班牙後，全球第3個死亡病例數逾1萬人的國家。紐約州日增599死，州長古莫也宣布，居家防疫延長至4月底。

此外，美國6日累計確診人數增加至347003人，紐約州淪為全美新冠肺炎疫情中心。紐約州新冠炎確診突破13萬例，單日599人死亡，新增死亡人數趨穩。

美國白宮1日曾公布新冠肺炎死亡人數預估值，估計全美死於武漢肺炎人數高達10～24萬人，直逼世界大戰時的死亡人數。美國總統川普直言，未來2周「非常、非常痛苦」。

為壓制新冠肺炎疫情，紐約州長古莫6日也宣布居家防疫令延長至4月底，社交距離違規最高罰款提升至1000美元。

(中時電子報)