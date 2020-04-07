小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（6日）新聞重點。

【1】救中小企業 林毅夫籲發消費券

新冠肺炎疫情重挫大陸經濟，讓不少中小企業「苦哈哈」。有港媒報導，光是首季度大陸就有46萬家公司應聲倒閉，此次疫情引發的衰退，恐讓大陸經濟面臨1976年來首次緊縮。世界銀行前副行長林毅夫就呼籲，若要保護家庭消費同時協助企業脫困，相對發放現金，消費券才是最有效的方式。

【2】專帶國旅領團人員 盼納補助

疫情衝擊觀光產業，連帶導遊、領隊也沒團可帶。交通部觀光局提出的紓困2.0版，將「特約」導遊領隊納入補助；有導遊認為，雖然是好消息，但應排除有雙重資格請領者，不然會顯得不公平。觀光學者則提議，專帶國旅的領團人員，應納入補助名單，交通部長林佳龍承諾協助解決。

【3】呂秀蓮解讀 第三次世界大戰已開打

新冠肺炎延燒，前副總統呂秀蓮昨表示，第三次世界大戰已開打，過去是國對國戰爭，這次是病毒向人類宣戰。聯合國和歐盟幾乎失能，WHO淪疫情全球化幫凶。面對病毒，大家同感「天下一家親」，需更多智慧和悲憫，來解讀國家、族群和階級的意義。

【4】羅智強批 台灣民主惡化中

國民黨革實院長羅智強昨天指出，民進黨政府所有獨立機關包括中選會、NCC等，行事色彩充滿爭議，因為決策者毫不避諱把手伸進獨立機關，在扁、馬時期都不曾有，導致台灣的民主品質正在惡化。

【5】何潤東送烤肉徐若瑄邀嗑鍋 大咖請客幸福拍戲

由何潤東（Peter）自製自導自編的黑暗懸疑影集《誰在你身邊》正在台中如火如荼拍攝中，除了何潤東在演藝圈以好人緣著稱，身兼製作人、女主角的徐若瑄（Vivian）及另一位女主角張鈞甯好人緣也不遑多讓，開拍以來，言承旭、楊一展、黑人陳建州、陳慧翎導演、「P導」老婆Peggy、電影《孤味》團隊及導演等眾多好友輪流探班、應援食物。儘管為防範新冠肺炎疫情的各種防疫措施讓劇組拍攝時戰戰兢兢，但工作人員仍直呼這果然是最幸福劇組。

(中時電子報)