在新冠肺炎這場疫情危機中，讓許多人感受到生命的脆弱，也對生死有更多感悟，對親人寫遺書、留遺囑的想法不再突兀。近期大陸協助年長者立遺囑的公益項目「中華遺囑庫」更開通免費「微信遺囑」功能，開放近期可透過文字、照片或影片等形式，也可選擇本人去世後約定某個時間，寄送給想留言的人，近1個多月來，已有近千人通過微信訂立遺囑。

有趣的是，大陸「90後」立遺囑人卻經常選擇留下更豐富的財產類型。除一般房產、銀行存款、股票帳號之外，「90後」遺囑中分配的財產，甚至還包括支付寶、微信、QQ、遊戲帳號、百度雲帳號密碼等線上與虛擬財產。

也有大陸網友體驗過後很有感悟並讚許，「生命總是無常，寫完遺囑反而多了幾分釋然，心裡踏實了很多，不再懼怕未來與可怕的病毒了，沒想到立遺囑也有療癒效果。」

但據《每日經濟新聞》也提醒，目前大陸法律並沒有「網絡遺囑」方式。基於疫情時期的情感需求，中華遺囑庫開通的「微信遺囑」服務，更像是一種「情感遺囑」，主要用來傳遞親友間的叮嚀和囑托，實際不具法律效力。

另從近年趨勢也可以看出大陸年輕一代「生死不忌」的趨勢。據中華遺囑庫日前發布的《2019中華遺囑庫白皮書》指出，截至2019年底，觀察「90後」近3年來的立遺囑人數成長近3倍。

(旺報 )