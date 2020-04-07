中央流行疫情指揮中心5日在記者會上，示範如何用電鍋乾蒸口罩，指揮官陳時中也現場試戴「剛起鍋」的口罩，他大讚「熱熱的不錯」，並掛保證乾蒸後的口罩完全無異味。（中央流行疫情指揮中心提供）

新冠肺炎疫情嚴峻，我國口罩日產量不斷提升，台灣政府目前已放寬到每14天成人可買9片口罩、兒童可買10片。不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中5日召開記者會時，親自示範以電鍋乾蒸口罩，說這是能殺菌又保有過濾效能的延長口罩使用壽命的法寶。有網友看了發文問，「電鍋蒸口罩也可以幫助歐美？為什麼不教外國人蒸口罩呢？」問題一出來後立刻掀起熱議，許多人的回答甚至一面倒的相似。

政府官員包括政務委員唐鳳、和疫情指揮官陳時中，接連大動作宣導電鍋乾蒸口罩消毒的妙招，仍無法降低民眾焦慮「是不是口罩不夠用了？」對此，陳時中澄清，先前是因為食藥署認為沒有實證，但之後經過驗證且確定用電鍋蒸有效之後，才進行宣導。再來還有另一主因為近期大量獲報路上隨處可見被棄置的口罩，許多口罩看起來都未出現破損，陳時中說，「很多口罩沒有盡到利用價值就被換了一片新的，相當可惜」。

政委唐鳳拍影片教學如何「乾蒸口罩」，還大玩「順時中」雙關哏，要大家「時鐘要順著跑8分鐘」，然後就可以繼續安心使用同一片「復活的口罩」。（圖/摘自唐鳳Twitter)

政府宣導電鍋乾蒸口罩消毒的妙招，有網友看了在批踢踢發文表示看法，他舉出食藥署說口罩乾蒸最多能用5次，因此他認為若是這樣的方法教給外國人，「例如假設讓三億的美國人都戴口罩，同樣五天用這招可以省下12億個口罩」、「電鍋蒸口罩也可以幫助歐美？」

原PO說，如果教給外國人電鍋蒸口罩的方法，他認為如此一來，「比捐1000萬片還多」，授人以鱼不如授人以渔，因此吐槽虧說「不要暗藏這種好招好嗎」，他並且好奇詢問廣大網友「為什麼不教外國人蒸口罩呢？」

PO文一出後，立刻掀起網友熱議，許多人認為「國外那種疫情，蒸口罩應該沒用吧」、「人家是建議低風險才蒸，歐美疫情這樣怎麼蒸啦」、「蒸口罩是用在低污染的口罩」、「老外有電鍋嗎？捐口罩才是最佳解」、「大同電鍋起飛」、「我們該開始研究烤箱消毒的效果如何了」。

不過，也有人表示，「台灣已經很幸福，乖乖清蒸口罩吧」、「有啊，唐鳳有拍」、「唐鳳有做成英文字幕、日文版給外國人看喔」、「早就在預告要搞外交」。

(中時電子報)