有「音樂才女」之稱的林逸欣，2015年爆出有位科技業男友Tony，至今已交往4年，看似有望走入婚姻。但3月12日，本刊直擊在路邊她與一名精壯男在路邊聯手把玩樂器，穿搭頗有情侶裝的感覺，當樂聲迎向高潮時，兩人更是四目相交，眼裡盡是藏不住的愛意！據查，原來2人有段已持續3年的「特殊關係」。

3月12日下午3點半，本刊直擊林逸欣現身台北市民生社區，身邊不見男友Tony，卻有位身材精壯的男子，兩人很有默契地穿著白色上衣，分別搭配牛仔短裙和牛仔褲，互動也相當親密。細看才發現，精壯男原來是與她多次合作、同為音樂人的網紅Sam Lin。

林逸欣一會兒站在鍵盤旁擺動作，一會兒拿著吉他和Sam Lin交談，兩人有說有笑，氣氛相當融洽，看來已培養出好默契。一段時間後，兩人轉移陣地坐到店家前的長椅上，這回換Sam Lin彈吉他，林逸欣則在一旁拿著紙筆紀錄，畫面充滿浪漫氛圍。沒多久，他們的身邊出現多位工作人員，忙著準備樂器和相機進行拍攝。原來，林逸欣和精壯男只是「商業關係」，兩人是為了3月13日登場的新歌〈You & Me〉，到此拍攝MV。

林逸欣和Sam Lin並肩坐在街頭玩樂器，默契十足。（圖／本刊攝影組）

2018年，Sam Lin主動到林逸欣的臉書提出合作邀約，兩人一見如故，約好未來50年，都要在白色情人節推出合唱情歌。前兩次合作，林逸欣與Sam Lin都是翻唱別人的歌，今年改走創作路線，共處時間自然更多，但林逸欣表示男友Tony非常開明，對她信心十足，更別說吃醋，「他知道我們真的是在做音樂。」

林逸欣和Sam Lin並肩坐在街頭玩樂器，默契十足。（圖／本刊攝影組）

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林逸欣和Sam Lin不僅是商業合作關係，私下也常相約出遊，交情不錯。（圖／翻攝自林逸欣微博）

(中時電子報)