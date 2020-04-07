曾在台中海派酒店上班的沈女外貌神似藝人周杰倫老婆，有酒店版昆凌的稱號，專找富商包養並鼓吹加入博弈網站，再夥同他人放貸謀重利，遭法輕判後依然「騙性不改」。

今年初她竟又夥同哥哥跟老媽敲詐美女室內設計師小希（化名），不僅拖欠上百萬元的裝修尾款，更恐嚇要再收30萬元慰問金，否則就要PO臉書上網爆料，遭小希一狀告上法院。

本刊調查，沈女的花名叫做「保格麗」，由於外表酷似藝人周杰倫的老婆昆凌，在酒店業迅速竄出名號，成了酒店紅牌。她過去曾在新竹當房仲、澳門賭場當兔女郎，有了閱人無數的經驗，練就出她敏銳的觀察力與交際手腕，因此幾年前沈女被1名王姓富商以每月15萬元包養時，王男被沈女計誘進入網路簽賭世界。

美女設計師小希拿出一疊裝潢完工的照片，泣訴被沈女一家人恐嚇的過程。（圖／黃威彬攝）

沈女設計對恩客詐財的消息曝光後，讓她在酒店業待不下去，只好上岸另謀他途，但她並未因此走回正道，竟夥同母親和哥哥繼續設局詐騙、恐嚇取財。

本刊依據小希所提供的沈女手機號碼致電求證，1名女子接通後先否認自己是沈女本人，但又表示號碼正確，當記者詢問對方是否有與人發生裝潢糾紛，對方沉默數秒後回應「沒有這件事」，還強調自己只有18歲、名下也沒有房屋。此時電話旁傳來操台語口音的男子喊著「把電話掛掉啦！」電話隨即被掛掉，本刊馬上再連續撥打3次電話，再也無人接聽。

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(中時電子報)