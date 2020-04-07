酒店出身的沈女為了滿足虛榮，鎖定富商情願被包養，多年來賺了不少錢，根據警方調查，她跟母親的存款高達1.7億餘元，後來上岸後還跟哥哥搞恐嚇設計師小希及酒店姊妹。本刊調查，沈女的父親是離職的警察，因受不了母女倆的所作所為，所以憤而從警界離職並獨自離開一人生活，從此斷絕聯絡。

警方調查，沈母年輕時曾在台北市酒店上班，目前仍在台中市1家卡拉OK當媽媽桑，與女兒的存款共計竟高達1億7千多萬，出入皆以BMW車代步，房間擺滿昂貴名牌包。

本刊調查，沈女得知小希在裝潢業界小有名氣，多次慫恿她合夥開發建設工程，但都被婉拒，直到沈女買下台中太平的中古屋，佯稱崇拜小希的設計風格跟負責任態度，指定要她幫忙，並誠懇地說：「我想要一個公主風豪宅，只有妳能幫我完成。」終於讓小希陷入這場騙局。

小希無奈的表示，「我到現場丈量時，看到她媽跟她哥跟認識的同業亂殺價，感覺像是我在搶生意，當下我就想走人」，但沈女一直堅持讓小希操刀「我們又不是不認識，而且只有女人只懂女人心啦」。

小希說，沈女的恩客曾在小希母親經營的異國料理餐廳包場，替沈女辦生日趴或美酒饗宴，更花百萬元找知名藝人如KID、雞排妹等人撐場，而孝順的小希常到母親店裡幫忙，2人因此才有了交集。

本刊依據小希所提供的沈女手機號碼致電求證，1名女子接通後先否認自己是沈女本人，但又表示號碼正確，當記者詢問對方是否有與人發生裝潢糾紛，對方沉默數秒後回應「沒有這件事」，還強調自己只有18歲、名下也沒有房屋，但此時電話旁傳來操台語口音的男子喊著「把電話掛掉啦！」電話隨即被掛掉，本刊馬上再連續撥打3次電話，再也無人接聽。

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(中時電子報)