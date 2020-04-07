疫情衝擊各行各業，無薪假企業、人數續攀升，對即將進入社會的新鮮人來說，這是很不一樣的一年。除了沒有過去總是萬頭鑽動的校園徵才博覽會可去，接下來要面對的，恐怕也是近10年來最險峻的就業情勢。

為理解社會新鮮人的求職意向與工作觀，《Cheers》雜誌連續執行15年「新世代最嚮往企業調查」，公布由3,387名大學與研究所應屆畢業生填選的前100名嚮往企業。對1990年代後期出生的Z世代職場新鮮人來說，誰才是理想頭家？

台積電四度奪魁，11家新進企業入榜

半導體龍頭台積電面對疫情風暴，逆勢擴產、徵人，今年奪下榜首，是繼2006年、2016年、2018年後四度奪魁。第2至10名依序為Google台灣、誠品、鴻海、長榮航空、中國鋼鐵、悠旅生活（統一星巴克）、聯發科技、宜家家居及中華航空。近3年的調查結果，有6家企業連3年出現在「新世代最嚮往企業調查」Top10，包括台積電、Google台灣、誠品、鴻海、長榮航空與中華航空。

不少新面孔也受新鮮人青睞、初次進入百大行列，包括星宇航空（21）、台中榮總（28）、台塑（45）、NIKE台灣（48）、路易莎咖啡（50）、桃園國際機場（52）、Ａdidas台灣（54）、工研院（59）、寬宏藝術經紀（75）等。

AI引領風潮，科技製造業入榜企業數居20行業別之冠

若依據《Cheers》雜誌歸類之全台20大行業別來區分，AI近年持續引領風潮，科技製造業雖較去年下滑4家，但總數仍最多，共15家企業進入百名榜。其次的媒體文化業有12家入榜；第三為百貨批發零售業的11家，再次為觀光餐飲業和醫療生技業，各有9家企業名列前100。各行業別Top 1詳。

想當友善企業？必備新人訓練、暢通溝通管道

許多企業老闆想要「立即上手」的人才，但是對新鮮人來說，在職培訓反倒是重要的考量，當問到「一家對職場新鮮人友善的企業須具備什麼？」時，「擁有完整的新人訓練」登上榜首，其次是「上下溝通管道暢通」、「容忍新鮮人有一段適應期和犯錯期」，並且連年蟬聯前3名。

務實Ｚ世代 6成期待薪水不低於3萬

談到「第一份工作的合理薪資是多少？」《Cheers》雜誌調查發現，新鮮人對勞動條件的期待比往年更高，對首份工作的期望待遇落在每月25,001～30,000元選項的最多、佔總人數30.8%；加總下來，有63.8%的人認為薪水不應低於3萬，比前一年成長6.5%（圖表4）。務實的Z世代，對薪酬制度在乎有加，問卷另一題「企業具備哪些條件最吸引你？」中，「優渥薪水與獎金制度」高居第2名，僅次於「組織氣氛開放、活潑」。

對照行政院主計處2月公布的統計數字，台灣全體勞工的月平均薪資約4.2萬元，年增率達2.26%，新鮮人對第一份工作的薪資值較往年增加，也合乎常理。

全球景氣差 赴中國就業意願大幅下滑

新冠肺炎疫情延燒，加劇全球經濟衝擊，雖然主計處最新資料顯示，2017、2018年國人赴海外工作人數皆超過73萬人，但今年新鮮人至海外工作的意願略顯下滑，雖有53.2%的新鮮人考慮出國工作，比起2019年，少了3.6%。

至於出國原因，主要是「嚮往海外工作生活經驗」、「為未來職涯累積資本」和「希望享有高薪」三項指標（圖表6）。並以日本（25.2％）為首選，中國（含港澳）（24.5％）居次，因受反送中、中美貿易戰、新冠肺炎等政治經濟因素，比前一年大幅滑落14.1%（圖表7）。

重工作、生活平衡 願意投入一份工作更久

比起上一代更看重工作與生活平衡的新鮮人，在《Cheers》雜誌調查中，有63.5%的人，期待下班之餘的時間，應佔一半以上，但是工作穩定性卻增加，當問到「預估自己的第一份工作會做多久？」時，有38.4%的人預計留任1~2年；26.9%願意做上2~3年；打算待到3年以上的也佔整體21.5%。整體來說，第一份工作願意待兩年以上的比例，比起2019年多了4.2%。

張忠謀、賈伯斯、王永慶 是跨世代共同典範

在個別企業家的排行榜中，本次最受新世代嚮往的企業是台積電，其創辦人張忠謀也同步登上最尊敬的企業家Top 1。第2與第3名分別是蘋果創辦人史蒂夫·賈伯斯（Steve Jobs）及台塑創辦人王永慶，前者雖無大學文憑，卻打造讓科技成為藝術的「蘋果王國」；後者一步一腳印，催生年營收媲美全台GDP2%的石化王國，兩人雖皆已身故，仍具有跨世代的影響力。

(中時電子報)