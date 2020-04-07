林俊傑2014年3月在東區開設的自創潮牌「SMG」的旗艦店也將在4月下旬撤出東區。（林宜靜 攝）

新冠肺炎疫情升溫，台灣餐飲、觀光、實體商店造成嚴重考驗。金曲歌王林俊傑2014年3月在東區開設的自創潮牌「SMG」的旗艦店也將在4月下旬撤出東區。目前旗艦店進行bye bye大拍賣，SMG」的網路商店也持續銷售。詢問店員，店面會撤出東區，新的實體店面據點之後會在官網公告。

林俊傑（JJ）自創潮牌「SMG」的旗艦店，2014年3月在東區網拍街開幕，JJ也很力挺自家服飾，曾當過設計師、代言人。東區旗艦店也不時看到來自海內外的粉絲來朝聖。

近年來東區受到電商崛起，加上近期台灣新冠疫情升溫，東區人潮也不如以往。有粉絲走訪「SMG」旗艦店，發現店家貼出 bye bye Sale，從3月28日～4月23日。詢問店家，店員表示，此旗艦店將在4月下旬撤出東區，至於之後實體店家會開設在哪，目前還不明朗，但之後會在官網公告。

雖東區人潮不如以往，然東區店家有降房租趨勢，瑞典快時尚品牌H&M將在4月30日開設3層樓店面，其地點之前撤出台灣的FOREVER 21東區店面。另永福樓店面也由台灣服飾品牌NET承租。加上東區近來也有綠美丘市集進駐，也盼疫情早日平緩，讓商圈人流回籠，再創新商機。

(中時電子報)