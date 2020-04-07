名人堂中鋒俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)最近在NBA節目玩一個「先發、板凳、汰除」的遊戲時，他居然把史上最優秀大前鋒鄧肯(Tim Duncan)汰除！這個遊戲是每題放入3位球星來選擇，這題的人選是鄧肯、韋伯(Chris Webber)、艾佛森(Allen Iverson)。

歐尼爾選擇艾佛森先發，韋伯板凳，鄧肯汰除，令人大跌眼鏡。他解釋說：「鄧肯身旁有很多保鑣(優秀的球員)，韋伯卻沒有。如果把鄧肯放到普通的球隊，他還能是鄧肯嗎？韋伯很有本事的，想像一下把他放到馬刺隊會怎樣。」

當然這是歐尼爾的個人偏好，他喜歡艾佛森，但可能與鄧肯有對抗意識，畢竟馬刺多年來都是湖人的大敵，最初「雙塔」時期(鄧肯與大衛羅賓生)就曾讓歐尼爾踢到鐵板。歐尼爾仍把鄧肯列為最偉大球星之一，但那只是以籃球的成就來說。

另一道題是歐尼爾把「魔獸」霍華(Dwight Howard)汰除，選擇姚明做板凳，詹姆斯(LeBron James)做先發。因為歐尼爾最不喜歡霍華了。跟前面的選項差不多，歐尼爾或許只是想要製造節目效果。

(中時電子報)