鄉林不動產研究室指出，根據2月份實價登錄資料顯示，北市12個行政區中住宅交易價格，單價排行前三名為大安區、中正區及松山區，其中大安及中正區每坪最新交易均價都在70萬以上，是大家心目中的蛋黃區。但若對照去年同期交易漲跌幅，房價漲幅最高的由北投區奪冠。北投區今年2月實際登錄的平均房價重新登上5字頭，來到了51.8萬元，其離塵不離城且保值性強的區域特性，已較去年同期上漲16.1％，成為雙北市之首。

據台北市2月份實價登錄住宅單價資料，北投區平均單價為每坪51.8萬元，雖在台北市僅高於萬華區和文山區，但若與去年同期交易價格比較，北投區今年房價上漲16.1%，漲幅居台北市最高，甚至高過新北市各區；其次是中山區66.7萬元，較去年同期成長8%；南港區每坪57.2萬元，較去年同期年增7%，顯示北投的房市買盤強勁。

鄉林不動產研究室指出，國內利率可望持續下探，加上台商回流資金挹注，不僅廠辦及商辦市場熱絡，手上游資充沛的企業主也在此疫情高張期選擇以個人名義購買不動產作資產佈局。過去北投房市向來以區域內的自住客換屋或新婚購屋為主，但隨著淡北道路開發案力拚三年後(112年)通車，未來北投的交通條件將大幅改善，可望帶進新動能。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，北投的綠覆率高、人口密度相對較低，目前正值新肺防疫期，離塵不離城的北投區與淡水紅樹林成為安心居住的首選，磁吸不少跨區客源，「鄉林玉川」賞屋客人來自大安區及信義區，「鄉林山海匯」則為士林區與大安區居多。

(時報資訊)