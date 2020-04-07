鴻海（2317）在中國大陸廠區逐步復工帶動下，2020年3月營運動能顯著回溫，合併營收自近8年半低點彈升近6成。雖受新冠肺炎疫情影響，首季合併營收雙位數「雙降」失守兆元關卡、降至近11季低點，但仍守住9000億元關卡，表現優於多數外資及投顧法人預期。

展望後市，鴻海董事長劉揚偉先前電話法說時指出，相較於以往上半年產業市況是「5窮6絕」，今年看來是「2絕3窮」，預期在訂單遞延效益顯現下，首季及第二季狀況可能與過往顛倒、逆勢較首季回升，力拚上半年表現持平去年同期。

鴻海公布2020年3月自結合併營收3476.54億元，月增達59.87％、仍年減7.69％，為近3年同期低點。累計首季合併營收9296.8億元，季減46.51％、年減11.99％，跌破兆元關卡、降至近11季低點，亦為近6年同期低點。

觀察3月四大產品概況，鴻海表示，與2月相比，以消費暨智慧產品表現最佳、元件與其他產品居次，運算產品位居第三、企業產品居末。不過，與去年同期相比，則以企業產品表現最佳、元件與其他產品居次，消費暨智慧產品位居第三、運算產品則殿後。

就首季四大產品概況觀察，鴻海表示，與去年第四季相比，以元件與其他產品表現最佳、企業產品居次，運算產品位居第三、消費暨智慧產品居末。與去年同期相比，亦以元件與其他產品表現最佳、企業產品居次，運算產品位居第三、消費暨智慧產品居末。

劉揚偉先前指出，新冠肺炎疫情對產品線造成顯著負面影響，預期消費暨智慧產品、企業產品、運算產品季減、年減率均將大於15％，元件與其他產品則預期季減15％、年減約10％。疫情對首季獲利雖有影響，但影響應在可控制範圍。

鴻海首季自結合併營收季減46.51％、年減11.99％，守住9000億元關卡，優於外資及投顧法人預期的季減48～67％、年減15～19％，但獲利表現恐難逃大幅衰退。展望第二季，則看好鴻海營收動能可望顯著躍升，回升至兆元之上，帶動獲利表現同步顯著回升。

(時報資訊)