GIS-KY(6456)3月營收在逐漸復工下，單月營收回升至95.19億元，月增63.4％，年減9.42％，第1季營收226.38億元，季減33.43％，年減23.09％。由於過年工作天數加上疫情影響，單季營收為8季以來新低。

不過，疫情讓全球居家工作及線上學習需求增加，2月起受惠於在家遠端工作與授課的防疫趨勢，GIS平板與筆電客戶訂單較其他消費性電子產品穩健，惟2月需求雖然轉強，但由於組裝廠復工率偏低，影響單月營收。但隨著復工率攀升，3月營收逐漸恢復水準，第2季營收可望持續走揚。

下半年美系客戶陸續有新產品發表，由於GIS大陸面板客戶在OLED美系手機面板市占率提升，而GIS又是獨家觸控面板供應商，法人認為，將可為GIS的手機業務營收提供支撐。此外，GIS在美系兩大客戶的筆電市占率提升，也將帶動其筆電事業持續成長。

(時報資訊)