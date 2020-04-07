新冠肺炎疫情肆虐美國，確診人數日前突破30萬大關，死亡人數更是在今天（7日）破萬，看到疫情的嚴重性，紐約洋基退役投手沙巴西亞（CC Sabathia）也開始警惕，改變自己的社交習慣，從此不再跟陌生人握手。

沙巴西亞上個月以客座教練的身分參加洋基春訓，第一天報到時球團就召開病毒防疫會議，結果不久就遇到熱情地球迷索取簽名，他便心想：「我該怎麼辦？現在應該要怎麼做？我才剛開完會而已。」儘管沙胖感到害怕，但他最後還是幫球迷簽名，時間長達15分鐘。

鑒於疫情的嚴重，加上美國政策要求人與人之間保持社交距離，沙巴西亞也開始避免與陌生人握手，他說：「我認為跟陌生人握手的方式已經結束了，在球隊裡，大家仍會握手打招呼，但在路上看到不認識的人向你走來，我知道我不會再跟他們握手，對我來說這件事已經結束了！」

除此之外，洋基總教練布恩（Aaron Boone）也認為，無論是擁抱、擊掌、折手指或是其他的打招呼方式，都會跟握手一樣被淘汰；回憶起春訓最後一場比賽，布恩從旅館出發之前聽聞NBA要暫停賽季的消息，他說：「幾天前大家開始不幫球迷簽名、與他們作互動，而最後一天，我記得我那時準備離開，但心想『我應該幫球迷簽個名』。」

布恩走向球迷面前幫他們簽名，豈料有人希望和他握手，但他仍有所警惕，並和對方說：「拜託老兄，NBA才剛剛暫停，我們不應該這樣做！」

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(中時電子報)