新冠肺炎疫情期間，大部分民眾自主性取消出國旅遊，沒想到清明連假，民眾卻蜂擁而出，國內各大旅遊景點人潮暴增；許多人擔心，這波出遊的人口流動與群聚恐造成防疫破口。對此重症名醫陳志金表示，4月10日的疫情指揮中心記者會便能見分曉。

陳志金在粉絲專頁寫道，「最多人的潛伏期是5天左右，加上2天的檢測，所以，估計這天前後就可以看出效果，4月10日的記者會見分曉。」另外，陳志金也整理出18點注意事項，請大家留意身體狀況，最後一點也強調停止謾罵，因為無論是實際的口水，還是網路上的口水，都有風險。

1. 留意這幾天自己有沒有感冒症狀？結膜炎？腹瀉？(別以為是出遊吃壞肚子)前線醫療人員也會特別注意的

2. 吃東西前，先聞一聞，看看自己的嗅覺/味覺有沒有怪怪的？

3. 不要去醫院探病！

4. 不是緊急的問題，別去急診：睡不著，總比長睡好！長青春痘，總比失去青春好！

5. 宅在家裡，搞自閉：工作上課以外，儘量跟越少人接觸越好，打電動、追劇、看書就能救國家。

6. 這段期間，不要回去探視年長的長輩，改用視訊就好。

7. 講話聊天用電話或視訊，更不要見面聊團購。

8. 無聊的會議不要開，真的要開，改用視訊。

9. 外食不要坐下來吃，用外帶的。在公司、家裡，也不要聚在一起用餐。

10. 不要跟人家約喝咖啡，不管是朋友、客戶、還是長官的孩子。

11. 把悠遊卡儲滿，超商購物用悠遊卡，不找零錢。或是儘量使用其他電子支付。

12. 出門把口罩戴好，勿觸摸眼口鼻。觸摸前一定要先洗手。脫口罩要注意污染面，脫後要洗手。

13. 出門不要隨便亂摸：電梯扶手、提款機、觸控螢幕、手推車... 觸摸後，一定要洗手。

14. 儘量不搭電梯，改走樓梯，當然儘可能不要碰觸把手。

15.我是選擇走路上班，可以減少接觸

16.現在配給的口罩到底是變多了？還是變少了？不會算沒關係。大腦或許會被病毒入侵，但是數學不會，數學不會就是不會。

17. 遠離排隊美食，這次吃不到，下次還有機會，留得青山在。

18. 停止謾罵，無論是實際的口水，還是網路上的口水，都有風險。

除此之外，中央流行疫情指揮中心也宣布，清明連假民眾南來北往互動頻繁，且部分觀光景點人潮密集，為確保國內社區防疫安全，民眾若在連假期間曾至人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理14天，避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩，儘可能在家上班。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)