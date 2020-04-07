大膽軍火商，竟在總統府旁一處豪宅囂張開賭場，相隔僅短短5分鐘的路程，不過警方接獲消息後，花了3個月的時間卻遲遲無法破案，找來台北市議員徐立信幫忙。

據《鏡週刊》報導，有美籍軍火商在距離總統府400公尺外承租豪宅，並以每小時3~5千元、每週三次，出租給業者經營賭場，後來發現大有賺頭，自己也從賭客變老闆，疑因金錢糾紛遭舉報才曝光。

警方獲報後，花了3個月的時間仍無法破案，擔心走漏風聲，找來熟悉該區生態的徐立信幫忙。徐立信透過社區管委會，得知賭客在社區內抽菸、吵鬧，導致住戶不滿紛紛投訴。

徐立信請管委會放假消息，佯裝有人詢問是否有賭場，也想湊一腳，待對方鬆懈後又開始做生意，再以「有住戶反映」為由，請保全人員幫忙鋪設地墊、要求降低腳步聲，借此探查屋內狀況。

警方部署一個月後終於破獲賭場，但因有人出面稱自己是老闆，該軍火商則以賭客身份送辦。

(中時電子報)