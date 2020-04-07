台灣證券交易所將於4月15日、17日及20日3天舉辦「生技醫療及健康」主題式業績發表會，共邀請7家上市公司參加，透過聚焦主題產業方式，展現產業競爭優勢。而避免增加群聚風險，將採線上直播方式舉辦。

4月15日將由台耀(4746)、南六(6504)、柏文(8462)三家公司打頭陣；4月17日和康(1783)、美時(1795)、永信控(3705)接棒，4月20日為寶齡富錦(1760)。

(時報資訊)