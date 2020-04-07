新冠肺炎疫情重創全球股債市，京城銀（2809）受金融資產未實現帳面評價損失拖累，2020年3月自結稅後獲利驟降逾98％，所幸每股盈餘（EPS）0.01元，仍險守獲利。累計首季稅後淨利8.93億元，年減51.13％，每股盈餘0.79元。

京城銀公布2020年3月自結稅前獲利僅1462萬元，月減達97.13％、年減達97.6％。稅後淨利620萬元，月減達98.62％、年減達98.87％，稅前每股盈餘、稅後每股盈餘均為0.01元，全數創下近15月低點。

合計京城銀2020年首季自結稅前獲利10.28億元，年減48.17％，稅後淨利8.93億元，年減51.13％，稅前每股盈餘0.91元、稅後每股盈餘0.79元，低於去年同期的1.74元、1.6元。逾放比0.02％、逾放覆蓋率6272.56％、全體放款覆蓋率1.43％，仍維持高資產品質水準。

隨著新會計公報IFRS 9自2018年起上路適用，金融資產評價變化對企業投資收益影響明顯加劇。由於新冠肺炎疫情造成國際股債市劇烈波動，京城銀3月出現較大未實現帳面評價損失，造成單月損益表現出現較大波動。

京城銀表示，為更能應對全球金融環境劇烈動盪，該行長期堅持維持高資本比率、提高資產品質水準，以確保面對系統性風險時具高度健全資產結構及應變能量。短期內單月獲利雖出現較大幅波動，但在手金融資產多為長期持有、且具穩定收益，各項業務整體仍維持穩健。

面對新冠肺炎疫情全球延燒，台灣疫情雖因應對得宜而相對輕微，但全球各地封城、鎖國等措施衝擊經濟活動，台灣進出口及內需產業營運均遭逢明顯衝擊。對此，京城銀主動宣布對受影響個人及企業戶提供短期融通方案，協助展延或新增貸款，盡全力協助客戶度過難關。

(時報資訊)