新冠肺炎全球肆虐，台灣防疫成果驚豔國際！然而，清明連假時，許多景點湧入人潮，不僅難以保持社交距離，有些民眾甚至未戴上口罩，使民眾憂心防疫恐出現破口。有評論認為，指揮中心罕見一天開兩次記者會，官員紛紛戴口罩自保的動作，顯示出台灣疫情非常嚴峻。此外，該評論認為，蔡政府應正視疫情，否則神話破滅是遲早的事。

清明連假，墾丁湧入大批旅遊人潮，阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、烏山頭水庫等知名觀光景點也都爆出人潮。對此，疫情指揮中心則發出國家級警報，警告遊客注意戴口罩，保持「社交距離」。據《中評社》報導，蔡政府稱台灣防疫讓世界都看見，民眾因此認為台灣疫情控制得宜，4天連假則出外遊玩走春。該評論認為，既然防疫控制的好，民眾趁著長假出遊，為何過程中還要接到警訊？該評論質疑，疫情指揮中心事前難道沒掌握？還是疫情指揮中心不敢得罪台灣觀光業者，還是蔡政府根本沒有說實話，疫情的狀況已經更加嚴峻，確診病例會持續攀升。

該評論認為，疫情中心發出景點警訊像是馬後砲，警訊已經發了，各公司、學校若擔心就自己去因應。然而，評論稱各國都嚴格對待新冠肺炎，蔡政府擔心打破防疫神話，因此許多因應狀況沒有超前部署，蔡政府應正視疫情的嚴峻，否則神話恐破滅。

(中時電子報)