部分新冠肺炎確診案例出現喪失嗅覺、味覺的症狀，其實17年前在和平醫院對抗SARS的護理師楊大音也喪失了嗅覺，而且至今沒有恢復。她表示當時沒有醫生敢幫她看病，而她再也聞不到最愛的香水味、咖啡香了。

據《東森新聞》報導，楊大音當年盡責監守在疫情前線，但有一天突然發現聞不到任何味道！她說：「不管是刷牙還是燒水，燒到蓋子都融化了，也聞不到燒焦或塑膠味。」當時她雖然求助醫生，但卻沒有得到處理，「醫生其實是跟我說，這個時候也沒有人敢看我的鼻子。」

楊大音表示，自己現在還是很愛喝咖啡，但再也聞不到咖啡的香氣，曾經還認為醫生如果多用點心，或許能改變些什麼。她表示聞不到、感覺不到食物好不好吃，也聞不到香水味，但現在已坦然接受失去嗅覺的事實，「我不接受，它也已經發生了。」

楊大音現在還在和平醫院工作，服務病患。提到新冠肺炎，她認為比起當年的SARS，新冠肺炎影響的時間會更長、範圍更廣，因為變異性實在太多，「病毒好像不斷的在自我更新。」

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(中時電子報)