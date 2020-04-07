小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（7日）財經重點。

【1】壽險淨值 首季恐蒸發逾6千億

新冠肺炎疫情引爆首季全球資本市場震盪，恐搖掉壽險業不少身家。據六大壽險公司壓力測試顯示，若股市跌10％，其淨值約減少近2,100億元，若債券殖利率上升100基本點（1基本點等於0.01百分比），其淨值會少掉約4,340億元，首季主要股市約掉20％，許多公司債殖利率上升100點以上，估首季壽險業淨值少6千億元以上。

【2】外資轉買＋雙王法說＋美股早盤飆千點 台股今戰萬點

外資賣壓減輕，清明節過後6日交易轉買超21億元，大立光、台積電雙王法說即將相繼登場，配合蘋果將推出SE2低價手機的利多，以及台塑集團股受惠美俄沙等針對原油減產談判激勵國際油價大漲，展開強勁反彈，多頭重振旗鼓，權值股擺尾衝最高，台股以9,818點大漲155點作收，收復9,800點大關，本周挑戰萬點關卡指日可待。

【3】台積擴產 再發債

晶圓代工龍頭台積電董事會2月已核准在國內市場募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充與污染防治相關支出的資金需求，資金額度不超過新台幣600億元（約美金20億元）。這是台積電繼2013年發行普通公司債以來再度發行，而且最高籌資額度達600億元亦創下新高紀錄。

【4】鴻海首季營收 兆不住了

新冠肺炎打亂全球步調，鴻海雖然3月在大陸復工加持下，單月營收繳出歷年同期第三高、月增近六成的佳績，但因二月營收太低，今年首季營收僅9,296.8億元，呈年減11.99％，季減46.6％，正式終結營運連十季上兆的榮景。

【5】Q2油價 每桶恐跌破20美元

儘管有消息傳出俄羅斯跟沙烏地阿拉伯快要達成減產協定，但專家懷疑雙方難達成大幅減產共識，也不認為美國會加入減產，因此預期第二季油價在疫情衝擊下，可能每桶跌破20美元，甚至最低跌至10美元。

(中時電子報)