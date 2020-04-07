洪藝珊透露和老公在電影院直接來。(圖／翻攝自YouTube)

購物專家洪藝珊近日在節目發言引起熱議，原來是她分享和老公的閨房情趣，更自爆喜歡在戶外野戰，想得到地方幾乎「都做過了」，超大膽言論讓主持人何篤霖、郭靜純都害羞，網友也兩極化評論。

洪藝珊在《命運好好玩》分享親密房事，並回顧和老公激情野戰的地點，包括親子運動公園樹旁、高速公路路肩、員工餐廳角落等，她形容「男女在一起，那個荷爾蒙一增加時，其實會找出一些地方，是你平常不會察覺的。」她更自爆在電影院時，也會在後排悄悄來，加上電影音效很大聲，「出一點聲音也很方便。」

因為「上山下海、路邊、餐廳我們都做過了」，所以洪藝珊現在的夢幻景點是101的景觀樓，「因為覺得那邊風景很漂亮」，超狂發言讓主持人聽到臉紅害羞，重新回歸節目的郭靜純都笑虧：「你們也不能因為我久久沒回來，就給我這麼重鹹的。」

對於洪藝珊的大膽言論，網友反應兩極，有人驚呼「這集內容太突破尺度了」、「史上最重鹹一集」，坦言「這集很有突破性又開放，捨不得關掉，就繼續看下去了」，但也有人批評「好不要臉還講的頭頭是道」、「超沒水準親子餐廳也玷污，還好意思炫耀」。

【命運好好玩】沒有永遠的熱情。(影／取自YouTube)

(中時電子報)