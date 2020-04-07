目前全球各國仍處於新冠肺炎（COVID-19）流行期的進行式，雖然台灣當前疫情控制得宜，也逐漸挺過流感高峰期，但依舊不能掉以輕心，尤其是有慢性病史的民眾要特別當心！

慢性病患得到新冠肺炎或流感，比起一般人多重症且致死風險更高嗎？亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師張為碩表示，就目前已經觀察到的數據顯示，感染新冠肺炎、流感的重症或死亡個案，的確多數是老年人以及有慢性共病症的患者。

抗體產生能力是關鍵

主要是因為慢性病患者的免疫力比較差嗎？他解釋，簡單來說，針對新冠肺炎的藥物治療，目前都還在臨床實驗階段，在尚未有明確治療藥物之際，若是感染新冠病毒，就得靠病患本身產生抗體去對抗病毒。因此，病患自身產生抗體能力的好壞，就大致決定了該病患之後會不會變成重症的關鍵。

一般而言，年老或是本身有慢性共病症的人，原本就屬於免疫力相對比較不好的族群，也就是身體產生抗體的能力有問題，或是產生抗體的速度太慢，一旦遭受到病毒的侵襲，就容易引發重症。主要的原因在於無法在對的時間，產生足量且強度剛好的抗體來有效對抗病毒。

免疫反應過強也不行

若以流感為例，在前幾年尚未普遍施打疫苗之前的大流行期間，當時因流感死亡的人，有一部分卻是免疫力都不錯的年輕族群，為什麼會這樣？

張為碩解釋，這是因為人體的免疫反應必須要適當才行，簡言之，就是得在適合的時間點產生免疫反應，還要產生適合的強度才行。目前推測年輕族群死亡率反而偏高的原因，可能是因為過強的免疫反應在中和病毒之餘，連帶的破壞了大量正常的身體組織。

由此可見，人體的免疫力並不是越強越好，而是必須在適當的時間點，產生適量的免疫強度。「當身體在刺激免疫反應時，剛開始可能刺激得比較微弱，但是隨著時間過去，免疫反應變大的速度就會急遽增加，形成細胞激素風暴（Cytokine storm）；打個比方來說，免疫反應就像滾雪球一樣，初期的雪球既小且慢，但是越滾越大之後，就再也擋不住了。」

張為碩接著解釋，雖然類固醇被認為可以抑制過量的免疫反應，但是，使用的時間點非常難抓。在明顯產生細胞激素風暴之後才使用類固醇，基本上是沒有用的。而在疾病初期，類固醇確實可以抑制過度免疫反應，無奈的是，在這個階段是看不出誰的免疫系統會過度反應；甚至讓免疫功能抑制過頭的話，病人反而會死於病毒感染，所以，目前仍然是沒有常規建議使用類固醇。

避免被感染就是自保

張為碩提醒，本身患有高血壓、高血糖、高血脂等三高問題，或是有糖尿病史、腎臟病、肝病、癌症等免疫功能障礙的慢性病患者，一旦感染新冠肺炎或流感，病況的確有可能會比一般人更容易引發重症。因為這類慢性病患者的抵抗力本來就比較差，也就是身體產生免疫力的強度不夠，或是刺激免疫力的速度太慢，相對重症的機率就會提高。

針對目前正在全球造成大流行的新冠肺炎，患有慢性病的民眾該如何自保？張為碩認為，最重要也最簡單的自保關鍵，其實就是「避免被感染」。畢竟提升身體的抵抗力並非短時間內一蹴可幾，尤其是免疫力較差的糖尿病患、需要常常進出醫療院所的洗腎患者，都會比只需要長期服藥控制的高血壓患者，受到感染的風險相對提高許多。

另外，像是癌症病患接受化療對免疫力的傷害也很大，還有有抽菸習慣、慢性肺病者等肺功能較差、呼吸系統較弱的族群，都是感染新冠肺炎後，容易變重症的

高危險族群。

自我保護防疫5件事

「就目前已知的數據來看，新冠肺炎死亡案例年齡層偏高，重症的比率大約是一至兩成，而流感重症比例則是一成以下。

因此，非必要還是建議避免前往感染風險較高的醫療院所或地區，並隨時做好自我防疫措施，就是最佳的自保之道。」

張為碩表示，有別於新冠肺炎，感染流感容易重症的高危險族群，還包括了65歲以上的長者、學齡前幼童、孕婦、BMI值大於30的肥胖者、有糖尿病史、心血管疾病以及有重大傷病者，這些都是需要特別留意避免得流感的對象。

面對仍處於現在進行式的新冠肺炎疫情，張為碩強調，當下最重要的就是在未來面對可能的中大型社區感染時，慢性病患該如何自我保護避免感染。他建議平常就要隨時自我提醒防疫最基本的5件事，才能真正遠離武肺和流感重症可能致死的威脅。

1.多洗手，尤其是要接觸臉、口、鼻之前，想一想是不是該洗一下手。

2.非必要不出入醫療場所。

3.確實參考疾管署公布之「公眾集會指引」，避免參加人數過多的大型集會、不前往人多密集、空氣不流通的場所，以避免群聚感染。

4.搭乘大眾運輸工具時，除確實帶好口罩外，觸摸眼口鼻前，一定要確定手部乾不乾淨，濕洗手會比酒精消毒或乾洗手來得好，以降低沾染環境中潛藏病毒的機率。

5.外食族最好與陌生他人保持兩公尺距離，以降低感染的可能，也就是不要同桌或近距離一起用餐。

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(中時電子報)