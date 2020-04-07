布萊恩(Kobe Bryant)入選2020年名人堂之後，「惡漢」巴克利(Charles Barkley)在節目上再度提起最強的球員，布萊恩可名列史上第2。「麥可喬丹是最偉大球員，布萊恩是最接近他的。」

巴克利說：「我一向都這麼說，麥可是我見過並親身對抗過的最強球員，我沒打過巔峰時期的賈霸、張伯倫、比爾羅素、詹姆斯。但依我的個人看法，布萊恩是除了喬丹之外的最強球員。」巴克利在1999-2000球季後退休，所以他在場上看過年輕的布萊恩。

前塞爾提克大前鋒麥克海爾(Kevin McHale)，是巴克利親身對抗過的最好大前鋒，但鄧肯(Tim Duncan)仍是超過他的。

巴克利也稱讚另一位入選者賈奈特(Kevin Garnett)是「最拚命的球員」，他說：「歷史上有許多優秀的球員，但我不曾見過像賈奈特與韋斯布魯克(Russell Westbrook)這樣拚命打球的人。」

(中時電子報)