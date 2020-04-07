「N號房」主嫌趙主彬強逼女子拍攝性虐影片，提供付費會員觀看；而受害的「性奴」中，有16名是未成年少女，引起外界關注。沒想到就在趙主彬被捕後，另外一個「男子版N號房」竟還持續更新，且最小受害者「禽獸」，居然才只是個小學生。

在「N號房」中，趙主彬以金錢等誘惑讓受害者上鉤，接著逼她們成為「性奴」，將性虐畫面分送到不同聊天室；會員在入會前，需繳交偷拍影像，之後還要支付25萬至150萬韓圜（從台幣600元到3.6萬）不等費用。根據韓國媒體《YTN》報導，「男子版N號房」一樣在通訊軟體Telegram上經營，且手法幾乎與趙主彬如出一轍，只不過對象換成男生。

報導中提及，「男子版N號房」的房主以可以幫忙合成朋友的淫照，獲得青少年注意，等他們都繳交資料後，再威脅若不成為旗下的「禽獸」，就要把這些骯髒的事情公開，讓他們身敗名裂。受害的青少年因為害怕個資被公開，因此配合拍下淫穢的畫面讓眾人觀看。

據悉，受害者多達19名，且年紀最小的居然還只是一個小學生；值得關注的是，「N號房」主嫌趙主彬於3月16日被逮捕後，社會輿論討論得沸沸揚揚，所有人都相當關注此事，但「男子版N號房」仍持續更新，似乎不怕被抓，平均每天更新的數量為10部。

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(中時電子報)