在新豐國小擔任校長的蔚乙亘，不僅在會議上質問懷孕老師到暈到，也被爆出今年2月時，不准過境香港的老師請假在家自主隔離，被督學糾正後還惱羞成怒。

五十四歲的蔚乙亘，畢業於台東體專，後來到屏東科技大學客家文化產業研究所攻讀碩士，曾任職於新北市自強國小、屏東市建國國小與屏東縣五溝國小，並曾擔任屏東縣潮昇國小訓導主任，四年前到新豐國小擔任校長。談起她的爭議，新豐國小多名教師聯袂指控「校長行事獨斷」。原來，蔚乙亘經常任意調動行政職務，當有老師提出質疑，她就語帶恐嚇說：「你們如果影響我的考績，我就影響你們的考績！」

此外，二月初有兩位老師出國旅遊過境香港，返台後依照政府防疫規定，申請居家自主管理，卻遭蔚乙亘拒絕，該兩位老師只好詢問縣府教育處，最後督學出面，蔚乙亘才准假。當時蔚乙亘辯稱自己不清楚規定才造成誤會，還表示抱歉，回頭卻關起門爆罵老師：「年輕人不要那麼愛告狀！」

退休老師拿著就醫紀錄表示，蔚乙亘多次刁難下，讓他不得已前去精神科就診。（圖／宋岱融攝）

控訴蔚乙亘的老師們說，蔚乙亘得知他們曾申訴自救，便施加報復，「她（蔚乙亘）可能會言語霸凌、加重你的職務、讓你加班不能報加班費，甚至在全校師生面前給你難堪。因此所有的老師只好默默屈服，敢怒不敢言。」

屏東縣教育處則表示，本案初步調查報告已經成形，接下來將會針對校長開考核會，給予議處和去向規劃。本刊記者致電蔚乙亘，她僅回答「目前整個案件，教育處已進入調查階段，本人不做任何回應。」

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(中時電子報)