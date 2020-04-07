華山分屍案凶手陳伯謙涉殺死高姓女子後，割下她的乳部及私處後棄屍，法院審理時，高的父親氣得痛罵陳男「男子漢大丈夫敢做敢當，既然敢做這種事就要接受懲罰，我要看著他下地獄。」高院7日10點宣判，高父也將前往聆判，並發表對判決結果的看法。

陳柏謙被訴在華山草原上搭建「野居草堂」，作為推廣傳統弓道技藝之用，並在該處進行傳統文化教學，高姓被害女子報名課程，高女到「野居草堂」後，與陳伯謙等人聊天、飲酒，隔天她因酒醉昏睡倒臥草堂內休息。

陳趁高女酒醉酣睡，乘機加以性侵，高女酒意稍醒，陳仍未罷手，過程中因高女反抗，陳勒死被害人，藏屍在草堂內的綠色塑膠箱內，再於深夜將死者分屍成13部位，還把高女左側乳頭及外陰部切下要製成標本，最後將屍塊分裝成7袋，載至陽明山山區丟棄。

高的父親到法院開庭後，對於凶嫌、射箭教練陳伯謙，一直沒有說出共犯，還透過律師主張是自首，企圖求減刑，庭後氣得怒斥「要看他下地獄」。

台北地院將陳男判死後，高父認為判決結果符合社會期待，他痛批陳伯謙是非常凶殘沒有人性的殺人魔，也是「食人魔」。

(中時 )