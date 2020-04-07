又一名人離世！據《底特律自由報》報導，人稱「老虎先生」、底特律老虎傳奇球星卡萊（Al Kaline）今（7日）傳出離世的消息，享年85歲，至於死因為何？報導中並未提及，目前仍不清楚，只知道卡萊的身體狀況在這一年內每況愈下，近期更有中風的病史。

卡萊18歲就被老虎選中，值得一提的是，他從來沒有在小聯盟出賽的紀錄，生涯初登板就是在大聯盟，儘管菜鳥前2年遭遇撞牆期，但第3季他破繭而出，繳出3成40打擊率、27轟、102分打點的成績單，一舉拿下美聯打擊王獎座。

從1956年至1967年，卡萊繳出平均3成04打擊率、23轟的表現，而且年年入選全明星陣容，總計卡萊為老虎效力的22個年頭，共拿下10座金手套獎，入選18次明星賽，生涯後期轉任一壘手和指定打擊，在完成3000安里程碑不久後就退休；卡萊生涯累積3007支安打、399轟、1582分打點。

卡萊所穿的6號球衣也是老虎隊史首個退役的背號，而他也在1980年入選名人堂，離世消息曝光後，老虎總裁伊利奇（Christopher Ilitch）也以「棒球界失去一位巨人」表達哀悼之意；此外，老虎當家球星卡布瑞拉（Miguel Cabrera）也在IG放上合照，並稱卡萊是自己遇過最優秀的球員。

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(中時電子報)