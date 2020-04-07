有酒店版昆凌稱號的沈女，擁有10年酒店工作經驗，她手段技巧高超，把男人迷的團團轉，曾有1名王姓富商包養她並被她鼓吹加入博弈網站，接著被設局沉迷簽賭，迅速積欠大筆賭債。

幾年前，沈女被1位王姓富商以每月15萬元包養，王男出手相當大方，王男竟被沈女計誘進入網路簽賭世界，短短4個月積欠賭資及利息共5千萬，後來沈女與對方和解，才被法院輕判緩刑。

本刊調查，沈女的花名叫做「保格麗」，由於外表酷似藝人周杰倫的老婆昆凌，在酒店業迅速竄出名號，成了酒店紅牌。她過去曾在新竹當房仲、澳門賭場當兔女郎，有了閱人無數的經驗，練就出她敏銳的觀察力與交際手腕。

沈女曾在台中知名海七酒店上班。（圖／黃威彬攝）

沈女的詐騙行徑不僅針對富商界跟設計業界，還有1名酒女K小姐向本刊抱怨，她1年前加入沈女經營的精品服飾群組，沈女不但開直播跳舞賣衣服，宣稱有便宜管道可到韓國拿貨，但她最近到店裡光顧卻發生已付錢卻遲遲收不到貨狀況，否則就是代購精品出現瑕疵，實在讓人覺得氣炸。

本刊依據小希所提供的沈女手機號碼致電求證，1名女子接通後先否認自己是沈女本人，但又表示號碼正確，當記者詢問對方是否有與人發生裝潢糾紛，對方沉默數秒後回應「沒有這件事」，還強調自己只有18歲、名下也沒有房屋，但此時電話旁傳來操台語口音的男子喊著「把電話掛掉啦！」電話隨即被掛掉，本刊馬上再連續撥打3次電話，再也無人接聽。

富商砸錢為沈女舉辦生日派對，還請來包括沈玉琳等眾多藝人參加。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)