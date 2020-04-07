國民黨不分區立委吳斯懷屢發爭議，為扭轉形象，繼開設臉書粉絲專頁後，日前連Instagram（IG）帳號也有了，更自稱「大番薯」，小編則是「小番薯」。昨（6）日吳斯懷收到粉絲信，遭小編爆料，他開心到蹦蹦跳跳，等不及要跟家人分享。

吳斯懷IG帳號「大小蕃薯🍠の上班日常（tellmehuai）」，取諧音「tell me why」，因言論時常遭誤解攻擊，懷疑他為什麼要這麼說、這麼做，因此取「懷」諧音「why」，盼能化解誤會，讓大家了解私下的他。

吳斯懷收到粉絲信相當開心。（圖／摘自吳斯懷IG）

昨日小編PO出一張粉絲寄來的信，上面寫「將軍伯伯」、「永遠支持您！」讓吳斯懷開心到蹦蹦跳跳，要拿回去跟家人分享，小編還強調「真的有跳」。吳斯懷也謝謝那位支持者，表示「我收到你的明信片囉！很謝謝你的喜歡，非常感動開心和珍惜」。

透過小編的視角觀察吳斯懷，吃午餐、戴口罩、搭電梯等日常反應，甚至用充滿愛心的濾鏡點綴照片，有別於他在媒體前的形象，打造親民、慈祥一面。

(中時電子報)