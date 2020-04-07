攀登玉山前哨站，排雲山莊也下雪了！（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

人間四月天，玉山再飄雪，從6日至7日積雪已達14.5公分；攀登玉山主峰線的前哨站排雲山莊，也受到這波東北季風增加華南雲雨區東移雙重影響，在7日凌晨開始降雪，積雪1公分。

玉管處副處長林文和表示，由於玉山䅩雪，這幾天已排定準備到訪玉山的山友，請注意排雲山莊至主峰頂路段積雪結冰，導致步道溼滑狀況，欲攀登玉山山友請務必做好個人風險評估、保暖並備妥雪地裝備及技術，切勿貿然登頂；排雲山莊管理員將於現場提供步道冰雪資訊，及實施柔性勸導與建議。

新型冠狀病毒防疫期間，排雲山莊因應社交距離，即日起調整為60人，採一床位一空位方式住宿，進入排雲山莊需配戴口罩，入住依床位分配，不得任意變更位置，以利掌握情況，並請保持適當社交距離；排雲山莊供餐採分時段、分流方式用餐，降低傳播風險，請住宿山友配合。

林文和表示，為確實掌握進入玉山國家公園生態保護區人數，並採無紙化入園查核，請攀登玉山人員務必攜帶身分證明文件正本（本國隊員請攜帶國民身分證）至排雲登山服務中心，辦理線上刷卡報到作業，報到時量測體溫，若有發燒症狀或接觸高風險等相關情況者，謝絕入園。

(中時 )