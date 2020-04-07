網路張貼流傳「刀架陳時中脖子上」男子，經刑事局偵查第九大隊追查後發現巴哈姆特轉貼文者ARKTW，真實身分為一名許男大生，警方昨天約談到案後已將他送辦。但調查局經溯源，該訊息是大陸來台的李姓交換學生等人在Wechat社群平台散布，經截圖後轉貼在台灣Dcard社群平台流傳，目前李生等人已返回大陸，若未再來台恐難以偵辦。

警方初步調查，許姓男大生供稱他也是轉載Dcard之文章，並非他原創，亦不認識微信群組內的任何陸生。警方說，將針對許姓男子供稱查證，並持續約詢相關人士、溯源追查中。

由於Wechat在境外，調查局無法調閱散布訊息人士的真實身分，且部分轉傳訊息的陸生已返回大陸，但調查局仍將持續追查有無台籍學生於Decard社群平台散布這些惡意爭議訊息，

據了解，一名自稱在台灣某大學就讀的李姓陸生，在3日於社群媒體Dcard貼出多張截圖，顯示某些陸生對台灣詆毀中傷的言論。根據截圖，這些陸生的激烈言論包括「刀架陳時中脖子上」、「陳時中肯定是遺傳病」、「真想把陳時中按到地板上摩擦」、「所以這次就讓台灣大爆發吧」。

調查局與警方呼籲，將針對許姓男子供稱查證，持續追查有無台籍學生於Decard社群平台散布這些惡意爭議訊息，並呼籲民眾勿轉傳這些訊息，以免誤蹈法網。

(中時電子報)