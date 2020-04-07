交通部觀光局桃機旅客服務中心員工因「接待」確診主管之子，疑致兩人染新冠肺炎，連員工五歲兒子也遭殃確診。觀光局長周永暉遭拔官處分，但民進黨立委楊曜確認為這處罰似乎有些過重，替周永暉抱不平，但沒想到此舉意外讓兩人親戚關係遭起底。

交通部觀光局同仁因「接待」染疫事件，周永暉自請處分，交通部長林佳龍表示，周永暉調任為交通部參事。周永暉立即透過觀光局公關室發布聲明，強調整起事件自認跟他並無關連，但因身為局長，長官要如何認定、決定，他會完全尊重。

綠委楊曜此時突然發聲，為周永暉抱不平。楊在臉書以「陳家欽與周永暉」為題，發文表示，「民進黨對署長、局長的處理手法，只在講解『對人，不對事』的懲處原則而已」！更直言，「會不會差太大」、「局長要如何掌握部屬出外是去洽公還是透過特權接小孩」！

楊曜臉書。（摘自楊曜臉書）

為何一個前觀光局局長會引起楊曜的注意？對此，《鏡週刊》調查發現，楊曜和周永暉不僅是澎湖同鄉，兩人更是表兄弟關係，從小一起長大，因此感情很好。所以周永暉被拔官，楊曜為其抱不平其來有自。

(中時電子報)