陳奕迅 Eason Chan & 蔡依林 Jolin Tsai - 《Fight as One》MV

新冠肺炎疫情蔓延全球，日前蔡依林（Jolin）攜手陳奕迅（Eason）合唱英文公益單曲《Fight as One》，用歌聲向全球醫護致敬，卻因MV畫面中有外國小孩舉著「感謝China」標語片段，引發爭議。「館長」陳之漢也發文狂酸，敢講中華民國台灣醫護人員辛苦了，或是加油中華民國？保證聽不到！

據了解，這次蔡依林與陳奕迅合作，兩人並沒有碰面，是分別錄唱、拍攝MV，再藉由後製剪輯完成。歌詞內容毫無爭議，不過卻有眼尖網友發現，MV中有小朋友拿著畫有大陸五星旗、「感謝China」標語片段，狂罵這首歌表面向全球醫護致敬，背後用意根本是幫大陸做宣傳。

館長今（7日）在臉書發文狂酸，「是喔被陰了唷，MV內容不知道喔，那麼10一定等等會發新聞稿抗議。我相信等到天荒地老，海枯石爛也等不到」。

更說「不然叫他講一句，中華民國台灣所有醫護人員辛苦了，或是我國的部長以及防疫人員辛苦了，或是加油中華民國.........我保證也聽不到。」

面對網友的負面評價，據《聯合新聞網》報導，蔡依林 6 日在臉書 PO 文表示：「此刻的我感到渺小，無論未來的蔡依林，將會如何地被敘述和被形塑著，我都要深深地謝謝你。」

而蔡依林臉書粉專昨（6日）發文「此刻的我感到渺小」，似乎在回應近期風波。內文提到「無論未來的蔡依林，將會如何地被敘述和被形塑著。我都要深深地謝謝你，謝謝你在我有限的表演生命裡， 曾用力地拉過我一把 ，曾親臨現場地救贖過我，更曾不離不棄地陪伴過我的你。」

「也許，在某個時間，你忽然間，不再需要我了，也不再記起我了，我都相信，那也本是我該收下的生命之禮。在此之前，我一定會為蔡依林，全力以赴的活著，笑著，哭著，唱著⋯⋯」。

(中時電子報)