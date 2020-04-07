東元經營權保衛戰，悄悄點燃！寶佳集團向股東會提出東元現金減資10％議案；東元則以發展智動化及數位轉型為由，提出辦理私募普通股或特別股，原本發行股數2億股下修至1.9億股為上限做為反制，雙方提案都列入5月11日股東會新增議程，交由股東決定。

東元3月31日董事會原本決議「辦理私募普通股或特別股案」，但經過洽詢證券主管機關後建議，4月6日董事會通過將私募普通股或特別股分拆成為兩個議案，分別是辦理私募甲種特別股或乙種特別股或丙種特別股案、以及辦理私募普通股兩個議案，原本發行股數以2億股為上限，這次也下修至1.9億股為上限。

寶佳集團從去年2月底持續敲進東元股票迄今，目前持股攀升至20.09％，雖是單一最大股東，但東元集團會長黃茂雄多年在商場所累積的人脈，獲得友好企業及法人支持，加上東元集團各關係企業持股，東元集團可掌控東元股權至少五成，未受寶佳集團節節進逼所威脅。

東元表示，東元為發展智動化及數位轉型，希望透過私募普通股或特別股，引進與智動化與數位轉型相關的產業為策略性投資人，可增加業績綜效，正與可能對象洽談中。

東元這項私募普通股或特別股的舉動，被市場解讀找來資金雄厚的策略性投資人投資東元，藉此稀釋寶佳集團股權。以東元目前資本額196.77億元，一旦股東會通過辦理私募普通股或特別股1.9億股，東元都要求3年內不得轉讓，佔東元持股約8.81％，增強以黃茂雄為首的東元集團公司派實力，避免明年股東會全面改選董事及獨董時，經營權旁落。

(工商 )