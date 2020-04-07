防疫時期，藥補不如食補，為了讓消費者「食」在安心、溫潤進補，台北寒舍艾美酒店 宣布館內高檔粵菜餐廳「寒舍食譜」推出「禮饗禮盒外帶限時優惠」，「上品佛跳牆」禮盒原價2180元，優惠價每盒999元，現省1,181元，原價1180元的「寒舍食譜雞粥」優惠價每盒699元，相當於近6折優惠。

台北寒舍艾美酒店並加碼祭出加碼祭出「買10送1」及「滿5盒免運費」的超值活動，一次購買10盒上品佛跳牆，直接再贈1盒，或是可以選擇自由搭配組合，滿10盒，則贈1盒寒舍食譜雞粥，若買20盒送2盒，以此類推。另外，一次購買5盒就可再享免運費的優惠。消費者可於提貨日5日前預訂。

清朝《隨息居飲食譜》中提到「粥飯為世間第一補人之物。」，寒舍艾美酒店行政主廚吳銘儒曾與寒舍創辦人一行人至廣州新會取經，體驗正宗的粥水，將生米熬煮成湯底，米融於粥、完美合一，再搭配不同的新鮮食材，展現出精彩的膳食風味。「寒舍食譜雞粥」標榜取代舊式港粵傳統的太白粉勾芡，選擇將黃皮雞加入糙米烹製成鮮醇甜美的上湯湯底，匯集所有食材的菁華並過濾雜質，使糙米的膠性黏柔化作綿純細稠的湯粥，口感溫潤滑順，強調營養補氣，體現現代人養生內涵。

寒舍食譜「上品佛跳牆」強調主廚採用精心燜煮8小時以上的老母雞高湯為基底，融匯鮑魚、海參、干貝、豬腳、排骨、芋頭、魚皮、栗子、蒜、香菇、蔥等豐富山珍海味費時燉煮，鹹香滋味完美融入湯裡。

(工商 )