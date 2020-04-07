美國新冠肺炎疫情最嚴重的紐約州單日死亡病例減少，點燃這場大流行病即將趨於緩解的樂觀情緒，周一美國股市飆漲，三大指數均上漲逾7%。

紐約州周日公布的新增死亡病例較前一日略為減少，為一周以來首見。紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）周一表示，該州新冠狀病毒感染病患的住院率下降，且死亡人數增幅放緩。

全球最大產油國沙烏地阿拉伯與俄羅斯已接近達成減產協議的消息，亦為市場帶來些許提振。

周一收盤，道瓊工業指數飆漲1,627.46點或7.73%，為22,679.99點。標普500指數漲175.03點或7.03%，為2,663.68點，仍較2月中旬創下的歷史收盤新高下跌逾21%。那斯達克指數收漲540.16點或7.33%，為7,913.24點。三大指數均創下3月24日以來最大單日百分比漲幅。

用來衡量市場恐慌氣氛的CBOE波動率指數（VIX）跌至兩周來新低，但仍處於高檔。

道瓊指數30個成分股全面收高，波音更暴漲19.47%。

標普500指數11大類股全面大漲，以科技股上漲8.78%最為強勁，其次為公用事業股漲7.85%。受美國公債殖利率走高帶動，標普500銀行指數勁揚8.21%，創下逾一周來最大單日漲幅。

(時報資訊)