台虹科技(8039)2020年3月合併營業收入為6.52億元，較2月成長47.43%，較去年同月成長22.71%；由於客戶補庫存效益，台虹科技第2季滿載生產，訂單狀況優於預期，台虹科技預估，上半年業績可望比去年同期好。

台虹因主要廠區在台灣，生產未受農曆年期間大陸新冠肺炎疫情太多衝擊，隨著客戶大陸廠區產線自2月中以後全面復工，補庫存訂單湧入，讓台虹科技3月營收回升至6.52億元，較2月成長47.43%，年成長22.71%，其中電子材料事業營收為6.35億元，較2月增加50.7%，較去年同月增加28.12%；累計第1季合併營收為16.14億元，較上季減少17.62%，較去年同期增加17.58%，其中電子材料事業營收為新台幣15.57億元，較上季減少17.17%，較去年同期增加22.29%。

台虹高雄廠現有7條塗佈機及8條壓合機，大陸南通廠亦已陸續進駐壓合機及塗佈機，據了解，目前已裝機完畢，並開始小量試產，根據台虹規劃，南通廠初期將建置2條壓合機及2條塗佈機，並以供應大陸手機廠為主，未來將視客戶需求逐步擴充，最大產能可做到高雄廠規模。

由於客戶訂單優於預期，台虹科技第2季滿載生產，台虹科技預估，上半年業績可望優於去年同期，雖然下半年仍須觀察全球新冠肺炎疫情對終端需求的影響，但只要疫情不進一步惡化，第3季旺季仍可期待。

(時報資訊)