美國疫情尚未自高峰反轉，美股雖然上下波動較大，但也不再連續性下跌，說明美國投資人的恐慌情緒正在降溫，從另一個角度觀察，美股的震盪對亞股的殺傷力減低了，主因在於市場游資氾濫，加上亞洲疫情逐漸穩定，引導資金開始轉向亞洲新興市場。

從盤面來看，周一仍舊是防疫概念股當道(口罩、耳溫槍等)、以及生技股，看來短線資金在美股不穩定前，只敢在「非電子」族中尋找機會。

技術線型分析，目前台股上檔最大壓力在蓋頭項下的月線，由於月線快速下滑其壓力較大，倘若多頭想要維持「右肩平台」整理模式，則是否克服該月線反壓是關鍵，此外，縱然指數被反壓壓回，只要能守穩9500點支撐，平台整理格局就不致被破壞。

從量價結構來看，周一屬於價漲量增型態，由於成交量回到5日均量(1439億元)之上，顯示短線熱絡度增強，再從盤面來看，低價的面板、PCB、記憶體、NB等相對強勢，低價股轉強說明散戶進場意願增高，有助於台股投機力回升。

(時報資訊)