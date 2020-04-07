路透7日根據中國外匯交易中心（CFETS）公布的人民幣匯率形成機制預估，人民幣兌美元預計會開在7.0915元附近，較6日升值約189點。

6日人民幣兌美元即期收報7.0903元，而中間價則為7.1104元。根據定價機制，7日中間價變動中，有201點上漲反映市場供求影響，另有12點下跌反映的是隔夜一籃子匯率基本保持不變所需要的點數；「逆週期因子」影響暫未發生作用。

(旺報 )