路透預估：人民幣兌美元將開在7.0915元 09:002020/04/07 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透7日根據中國外匯交易中心（CFETS）公布的人民幣匯率形成機制預估，人民幣兌美元預計會開在7.0915元附近，較6日升值約189點。 6日人民幣兌美元即期收報7.0903元，而中間價則為7.1104元。根據定價機制，7日中間價變動中，有201點上漲反映市場供求影響，另有12點下跌反映的是隔夜一籃子匯率基本保持不變所需要的點數；「逆週期因子」影響暫未發生作用。 (旺報 ) #人民幣 #美元 #匯率 #影響 #機制 也許您會感興趣 推薦閱讀 資誠：減輕現金流壓力 台商 應善用各國延繳機制 04:092020/04/04 金融．稅務 三星祭大招 救美S20買氣 04:092020/04/04 產業．科技 找出影響產業最前端關鍵 04:102020/04/04 產業特刊 外匯探搜－第二季經濟療傷 預期美元逆勢偏強 04:102020/04/04 產業特刊 鋒面夾擊！明全台有雨 東北半部恐現大雷雨 22:242020/04/04 生活 新冠疫情持續 恐影響日本與他國安保合作 21:532020/04/04 國際 財部示警 台灣 小心遭列匯率操縱國 04:092020/04/05 財經要聞 人幣定存 小資族買外幣新寵 04:102020/04/06 焦點新聞 匯率期貨趨勢專欄－經濟放緩隱憂 日圓仍具避險價值 04:102020/04/06 證券．權證 明全台各地有雨 這天氣溫再回升 22:262020/04/06 生活 兩岸熱門新聞 川普推薦羥氯喹秘辛：白宮戰情室一場史詩級爭吵 - 兩岸 河南安陽發現迄今最大商代晚期鑄銅遺址 - 兩岸 鍾南山：新冠病毒像天花 將來要靠疫苗解決 - 兩岸 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 - 兩岸 想到復旦讀醫科 學測4科先頂標 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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