美國新冠肺炎單日確診案例呈現放緩趨勢，激勵美股開高走高，台股7日開盤開在9,928.16點，隨後漲幅擴大，指數重新站上萬點關卡。

美國紐約每日因新型冠狀病毒肺炎而死亡的人數下滑激勵，美國四大指數6日全面飆高，道瓊工業平均指數6日大漲7.73％（1,627.46點）、收22,679.99點，創3月13日以來收盤新高。

那斯達克指數大漲7.33％（540.15點）、收7,913.24點，創3月11日以來收盤新高，費城半導體指數大漲10.38％（149.84點）、收1,592.88點，創3月10日以來收盤新高。

元富投顧指出，從技術面來觀察，台股呈現反彈格局，價漲量增、KD交叉向上，仍有機會延續反彈。以內資為主的櫃買指數緩步墊高，相對加權指數強勢，區間以114～121來看待。

由於新冠肺炎疫情在美國各地持續升溫，密切觀察疫情何時獲得控制，才是美股止跌回穩關鍵，當新增確診人數達到高峰時但美股不再大跌時，多為股市觸底的時後，應留意疫情發展與新增確診人數。

整體來說，融資餘額在3月中台股跌至相對低點時，已來到較低水位，有利於後續籌碼面的穩定，且產業領先落底股相對強勢，可觀察金像電、信驊、華擎、紘康、熱映、松翰。

(中時電子報)