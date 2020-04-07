台東縣一名廖姓男子前年追求一名當時年僅18歲A女遭拒，竟掏出玩具手槍威逼就範；雖然廖男武力「不中用」，但A女涉世未深，加上知道廖男曾有殺人前科，害怕到不敢反抗，被廖男強抱、強吻得逞，如今遭到判刑。

據了解，廖男和A女本就認識，然而「郎有情妹無意」，始終無法擦出火花。前年12月某日中午，廖男開車到該女工作的檳榔攤表白，本期望打動芳心，無奈還是慘遭打槍，他一氣之下從副駕駛座置物箱拿出黑色玩具槍，對著A女比劃且語帶恐嚇說「有誰來我就會拿槍對著他」、「等下有男人進來我就要砰砰」。

之後，廖男更直接對A女「來硬的」，先是雙手抱住女方頭部強吻嘴唇，短暫放開後，又忍不住強抱想再一親芳澤；A女因知道廖男有殺人前科，誤以為他手上是真槍，深怕遭遇不測，只能以低頭、彎腰、後退及手推之方式抵抗，但仍難逃狼吻。

A女一脫險就馬上報警，並提供店內監視錄影畫面為證，但廖男辯稱只是開玩笑，強調不小心碰到女方嘴唇附近右臉頰，否認有「強吻」，至於熊抱則是要幫她撥掉臉上檳榔渣。

但錄影畫面會說話，法院勘驗附近監視器畫面發現，廖男確實有強抱A女，雖2次各只有6秒及5秒，時間很短，但畫面中仍可見A女不斷後退、試圖反抗，可見她並非自願。

且廖男以嘴對嘴方式親吻、猥褻行為屬實，法院依強制猥褻罪判處有期徒刑1年；至於拿玩具槍威脅的部分，因廖男案發時所持槍枝近似真槍，讓人難以分辨，法官依恐嚇危害安全罪判處4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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(中時電子報)