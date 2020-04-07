新冠肺炎疫情不斷延燒，上月底從紐約飛回台北的華航CIO011班機，又傳出9人確診，指揮中心也於昨日晚間公布確診者座位，但台北市議員王鴻薇認為，至今仍未對該機全部旅客及組員篩檢，僅繼續讓他們居家隔離，指揮中心也對外界境外移入者普篩的呼籲不予採納，痛批根本是「佛系防疫」。

王鴻薇今日凌晨在臉書表示，湖北包機第1班出現1人確診，被視為防疫缺口，而湖北包機一共5班，不論是從武漢或上海起飛，全機一律普篩並且集中隔離14天。

王鴻薇也提到，9人確診的班機上月30日從紐約飛台北，在出發前1天，美國總統川普就已公開說未來2周會有大量死亡，且美國確診人數超過16萬人，連紐約中央公園都已架起野戰醫院，質疑在這樣的氣氛和背景下，「難道不應該對這班已出現多人感染的飛機提高警覺」。

「對這樣的恐怖班機還能繼續採佛系防疫嗎？」王鴻薇表示，外界希望境外移入者採普遍篩檢，但指揮中心不予採納，如今雖公布了確診乘客座位，但坐在患者隔壁的旅客，以及繼續居家隔離的乘客和其家屬同樣讓人憂心，近日無症狀感染者又再度引發關注，呼籲將全機327人普篩並集中隔離。

此說法也引發正反面討論，有網友認為政府2套標準，看到美國便「髮夾彎」，也有人希望能效法德、韓等國擴大檢疫，也避免疫情不斷擴散。

該班機上327人僅居家隔離，未全面普篩並集中隔離，台北市議員王鴻薇痛批是「佛系防疫」。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)