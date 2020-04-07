出道22年、曾被封為「平民天后」的資深女歌手徐懷鈺，出道初期原本聲勢一片看好，卻在當紅之際爆出難搞傳聞；之後事業從此一厥不振，直到綜藝教母葛福鴻出面協調、處理工作才逐漸穩定。沒想到過沒多久，徐懷鈺又三度與經紀公司解約，復出之路遙遙無期。

徐懷鈺因被音樂製作人發掘進入演藝圈，先後出過《怪獸》、《妙妙妙》、《我是女生》等歌詞生動俏皮、生活化的歌曲，又因曲風新奇、口語，在當時幾乎人人都能哼上一段，而獲得「平民天后」封號，進而在當年的華語歌壇占有一席之地。

不過徐懷鈺也在此時被爆出愛耍大牌、難搞等負面傳聞，慘遭唱片公司冷凍，先後換過好幾家經紀公司都以鬧翻收場，之後屢屢傳出，接不到工作，生活陷入三餐不繼、一度得靠粉絲接濟的窘境。直到2015年，綜藝教母葛福鴻出面，讓徐懷鈺加入自己旗下經紀公司，在北京、上海和台北等地，辦了4場演唱會，得到不錯的反響，才逐漸穩定。

重新出發的徐懷鈺力圖振作，公司幫她安排了巡演以及綜藝節目主持等工作，卻因在與法比歐合作的節目中，被網友調侃是ㄈㄈ尺，心情大受影響，三度和經紀公司鬧翻，不久後便解約。徐懷鈺在經過長時間的演藝事業低潮後也積極復出，但屢屢被爆出合約糾紛、難搞、耍大牌等地負面新聞，不但重創形象，也讓她的復出之路變得更為艱難。

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(中時電子報)