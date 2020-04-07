新冠肺炎橫掃全球，許多國家醫療物資短缺，美國共和黨籍眾議員葛林（Mark Green）指稱大陸以提供10億個口罩為條件，要求法國建置5G設備訂單；他認為這根本是趁火打劫，趁疫情危機向各國換取利益。

據《福斯新聞》報導，美國共和黨籍眾議員葛林（Mark Green）指出，法國總統馬克宏收到大陸提議，以10億個口罩，交換大陸華為5G設備訂單。他認為，外界視為病毒爆發國的大陸，利用疫情來獲利的這個舉動，「全球該清醒了。」他表示，必須改掉對大陸進口醫療物資的依賴。

針對紐約州長古莫（Andrew Cuomo）感謝大陸捐贈呼吸器，葛林認為，感謝大陸有點荒謬，因為大陸讓全世界別無選擇，當年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發時，「我們告訴他們應該關閉傳統市場，但他們依然堅持開放。」

葛林也在臉書上分享該新聞片段表示，美國的醫療資源主要由大陸提供，現在美國必須增加戰略庫存，也必須修正對大陸進口藥品和醫療用品的依賴，這也是美國從這次疫情得到的教訓之一。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)